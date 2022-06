Pau Lopez admiratif d'un Parisien

Pau Lopez, le portier espagnol de l'OM, a accordé une interview au site officiel de la LFP.





Dans cet entretien, l'ancien joueur de l'AS Roma et du Betis a révélé quel joueur du championnat l'avait le plus impressionné pour sa première année en Ligue 1 : "Kylian Mbappé ! Il est à un tel niveau... Il est au-dessus de tout le monde en France." Cette saison, Kylian Mbappé a inscrit 28 buts en 35 rencontres de L1 (pour 19 passes décisives).



Pau Lopez a comparé le Français de Paris à deux joueurs passés par la Liga : "Lorsque je jouais en Espagne, c'était la même chose avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui jouaient vraiment à un très, très haut niveau."



Lors des deux affrontements de la saison entre l'OM et le PSG, Kylian Mbappé a marqué un but, durant la victoire 2-1 de Paris au Parc des Princes. Pau Lopez était alors titulaire.