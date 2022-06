Mercato : Longoria suivrait un buteur de D2 anglaise

Le Chilien Ben Brereton Diaz, âgé de 23 ans, évolue au Blackburn Rovers, en Championship.





D'après Calciomercato.com, l'attaquant, auteur de 22 buts en 36 rencontres de championnat, intéresserait plusieurs clubs anglais (Leeds, Everton, Bournemouth), italiens, allemands et français (Lyon), en plus de l'OM, dernièrement cité pour accueillir le Chilien. Ce nombre important d'intérêts pour Ben Brereton Diaz s'explique probablement par l'échéance de son contrat (juin 2023), qui pourrait forcer Blackburn à vendre son joueur avant l'expiration de son bail, dans un an.



Selon Transfermarkt, l'international chilien (14 sélections, 4 buts) est évalué à 16 millions d'euros.