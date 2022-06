Mercato : Veretout en France mais pas à l'OM ?

Jordan Veretout est pisté par Pablo Longoria depuis plusieurs semaines, dans l'espoir que le Français remplace Boubacar Kamara, parti libre à Aston Villa.





Mais selon les informations relayées par Il Romanista, Jordan Veretout pourrait servir de monnaie d'échange dans une opération avec un club français, Lyon. En effet, l'AS Roma de José Mourinho aurait un oeil sur Houssem Aouar, le milieu français de 23 ans. La Louve aurait proposé un échange sans argent entre les deux joueurs, proposition refusée par Lyon, qui réclamerait 25 millions d'euros.



Le 6e de la Serie A pourrait revenir à la charge, avec de l'argent plus Jordan Veretout, estimé par le site Transfermarkt à 17 millions d'euros. Pablo Longoria, le président de l'OM, devra s'activer s'il veut voir l'ancien Nantais et Stéphanois signer à Marseille cet été et ne pas filer à Lyon, qui a terminé 8e de L1 et ne jouera aucune coupe européenne l'an prochain.