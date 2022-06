Le clan Mané ne ferme pas la porte à l'OM dans le futur

Alors qu'il vient tout juste de signer au Bayern Munich, le clan Sadio Mané ne ferme pas la porte à une venue du Sénégalais sur la Canebière.





Alors qu'il avait déclaré que "l'OM était son équipe", Sadio Mané avait, sans surprise, décidé de rejoindre le Bayern de Munich dans la mesure où les Phocéens n'ont pas les moyens de payer un tel transfert et de lui offrir un salaire XXL.



Malgré tout, son clan ne ferme pas la porte à une possible venue du vainqueur de la dernière CAN dans le futur, comme l'expliquait son conseiller Bacary Cissé dans l'After Foot : "Sadio est supporter de l'OM. Demain, il porte le maillot du Bayern Munich et vous lui demandez quelle est son équipe préférée, il vous dira l'Olympique de Marseille. Un jour à Marseille ? Ça dépendra de ce que les Marseillais vont proposer, ça dépendra peut-être de Sadio."



Les supporters ont tout de même appris à ne pas prêter trop attention à ce genre de promesses, comme ce fût le cas avec Didier Drogba à l'époque.