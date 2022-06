Mercato : L'agent de Claudinho met fin aux rumeurs

L'agent de Claudinho a expliqué que les rumeurs envoyant son joueur du côté de l'OM étaient infondées.





Voilà une rumeur qui n'aura pas duré longtemps. Hier soir, le journaliste Mauro Cezar expliquait que Claudinho, milieu offensif du Zénith Saint-Pétersbourg était sur les tablettes de l'AS Roma et de l'OM et avait été autorisé à rompre son contrat par l'UEFA.



Mais son agent a rapidement réagi chez nos confrères de Sport24 : "L'intérêt de Marseille et de la Roma n'est qu'une rumeur de plus. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que Claudinho restera au Zénith."