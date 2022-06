Tony Gigot : "Samuel à l'OM, c'est complètement fou !"

Tony Gigot, frère de Samuel Gigot, a confié son enthousiasme, suite à sa signature à l'OM.





Tony Gigot, frère de Samuel Gigot, se réjouit de sa signature à l'OM. "C'est un truc fou ! Honnêtement, c'est encore dur à réaliser. Le jour où on va le voir vraiment dans ce stade avec ce maillot, ça va être quelque chose d'extraordinaire. J'étais très fier et très heureux. Il y a de l'excitation de se dire que mon frère va jouer au Vélodrome. C'est complètement fou ! Je suis aussi admiratif, car c'est quelque chose qu'il est allé chercher. Il n'a pas eu un parcours comme la plupart des joueurs, et ça me rend encore plus fier maintenant. Et puis signer à l'OM quand tu es un gamin de la Provence, c'est le rêve de tout le monde et lui, il va avoir cette chance-là. J'espère qu'il va encore pas", a confié le joueur de rugby à XIII à La Provence. Il a conscience que le fait d'être de la région pourrait augmenter la pression : "Ça fait partie d'une carrière professionnelle. On le sait très bien. Ce sont les aléas du joueur de l'OM. Tu sais que tu peux être tout en haut, comme tout en bas aussi. On va essayer de se préparer à tout ça", a-t-il notamment ajouté.



Tony Gigot évolue actuellement sous les couleurs de Toulouse. Il est passé par les rangs des Dragons Catalans et compte 17 sélections en équipe de France de rugby à XIII.