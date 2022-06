Gignac sacré Ballon d'Or en Liga MX

André-Pierre Gignac a obtenu le Ballon d'Or du meilleur attaquant, cette saison, dans le championnat mexicain.





Les Tigres ont été éliminés en demi-finale du tournoi de clôture, en Liga MX. André-Pierre Gignac n'en a pas moins réalisé une grosse saison. L'ancien joueur de l'OM a remporté le Ballon d'Or du meilleur attaquant de la compétition. Le Martégal a en effet inscrit 18 buts et donné 4 passes décisives en 32 apparitions, cet exercice. C'est la deuxième fois qu'il remporte le trophée, après 2016. "Merci à mes coéquipiers, mon staff, mes supporters et mon club des Tigres, ce n'aurait pas été possible sans eux. Une pensée spéciale pour le double champion, Julio Furch, qui a été un joueur clé de la finale. Vous l'avez bien mérité ! Merci", a-t-il écrit sur Twitter.



André-Pierre Gignac a quitté l'OM pour le club de Monterrey en 2015. Il totalise depuis 167 buts et 40 passes décisives en 293 rencontres, toutes compétitions confondues.