Mercato : le FC Séville pense toujours à Caleta-Car

Le FC Séville garderait un oeil sur Duje Caleta-Car. Monchi pourrait faire une offre à l'OM, ce mercato.





Habitué à faire des affaires à l'OM, le FC Séville pourrait lancer une offensive pour recruter Duje Caleta-Car, ce mercato, indique L'Équipe. Le contact aurait été maintenu avec les Andalous, ces dernières semaines. Le Croate ne dispose plus que d'un an de contrat, ce qui a un impact sur le tarif d'un possible transfert. Monchi pourrait le faire venir pour compenser le départ de Diego Carlos à Aston Villa. L'indemnité attendue par les dirigeants phocéens pour le laisser filer serait de l'ordre de 15 millions d'euros.



Le quotidien confirme que Duje Caleta-Car se plait à Marseille et que son départ est loin d'être acquis.