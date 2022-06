Mercato : Amavi poussé vers la sortie

Les dirigeants de l'OM tenteraient de convaincre Jordan Amavi de quitter le club, cet été. Ils lui chercheraient une porte de sortie.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur la situation de Jordan Amavi. Le latéral gauche sort d'un prêt infructueux, à Nice. Le quotidien précise que le joueur était très apprécié de Julien Fournier, le directeur sportif des Aiglons, et beaucoup moins de Christophe Galtier. Le natif de Toulon s'est vite blessé et n'a été aligné que 8 fois en championnat. Il a fini la compétition dans la peau d'un remplaçant.



Le natif de Toulon a prolongé son contrat avec l'OM il y a un an, jusqu'en juin 2025. Une décision qui ne s'explique pas vraiment, étant donné que Jorge Sampaoli n'est pas un adepte de son profil.