Valery est flatté de voir son nom associé à l'OM

Yan Valery a commenté sa situation, à Southampton. Le latéral s'est dit flatté à l'idée que l'OM puisse le suivre.





Peu utilisé cette saison à Southampton, Yan Valery verrait d'un bon oeil un départ, ce mercato. Le natif de Champigny-sur-Marne rêve de rejoindre un club de haut de tableau de L1 : "Il me reste un an de contrat, on va voir ce qu'il va se passer, je suis toujours à Southampton et on verra ce qui va se passer cet été. Je ne vais jamais cracher sur la Ligue 1, je suis Français, c'est sûr que la Ligue 1, si c'est un club du haut... Il y en a beaucoup, même mon club formateur le Stade Rennais sort d'une superbe saison, tu vois aussi des clubs comme Strasbourg ou Lens, ça joue très bien. On connaît après les gros clubs avec Nice, Lyon, il y a beaucoup de très bons clubs et moi ça ne me dérangerait pas, un jour, de rentrer en France et de jouer là-bas, c'est sûr", a-t-il confié à FootMercato.





"C'est sûr que c'est flatteur si l'OM venait à s'intéresser à moi"

Le défenseur droit se verrait également bien être aligné dans une équipe comme celle de Jorge Sampaoli : "L'OM ? Je ne peux pas parler de ça, mais en tout cas c'est sûr que c'est flatteur si l'OM venait à s'intéresser à moi. On sait que c'est un très grand club en France donc personne ne va jamais cracher sur Marseille", a-t-il ajouté.



Yan Valery n'a disputé que 12 matchs, cette saison, toutes compétitions confondues. Le joueur a rejoint les rangs de Southampton en 2015, via son équipe U18, et y a terminé sa formation.