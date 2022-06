Mercato : Lirola sur le départ ?

En difficulté cette saison, Pol Lirola pourrait quitter l'OM cet été selon l'Équipe.





Acheté pour 12 millions d'euros l'été dernier, Pol Lirola a vécu un exercice 2021-2022 aux antipodes de sa première saison sur la Canebière. En grande difficulté et après avoir perdu sa place de titulaire et la confiance du coach (qui ne l'a pas vraiment mis dans les meilleures conditions), le latéral espagnol ne serait pas prêt à revivre une saison de cet acabit.



En ce sens, l'Équipe croit savoir que Lirola serait prêt à quitter l'OM dès cet été pour se relancer. Les dirigeants et Jorge Sampaoli ne devraient pas s'opposer à un départ, mais auront sans doute du mal à récupérer la totalité de la somme investie.