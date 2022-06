Garcia reprend du service

L'ancien coach de l'OM s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec le club d'Al-Nassr en Arabie Saoudite.





Un peu plus d'un an après son départ de Lyon, Rudi Garcia va retrouver un banc la saison prochaine. En effet, l'ancien coach de l'OM (2016-2019) a choisi une destination quelque peu exotique puisqu'il s'est engagé deux ans avec le club saoudien d'Al Nassr.



Le natif de Nemours touchera 5.6 millions d'euros par an.