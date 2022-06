Mercato : l'agent d'une cible aperçu à Marseille

L'agent de Benson (Antwerp), annoncé dans le viseur de l'OM ces derniers jours, a été aperçu à Marseille ce dimanche.





Voyage touristique ou d'affaire ? Nul ne peut le dire, mais toujours est-il que l'agent de Benson (25 ans), ailier d'Antwerp auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 42 matchs, a été aperçu dans la cité phocéenne ce dimanche.



Le joueur avait été annoncé sur les tablettes de l'OM ces derniers jours par le quotidien belge Dernière Heure. L'international U21 ne dispose plus que d'un an de contrat et pourrait constituer un renfort à moindre coût.