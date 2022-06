Mercato : Clauss vers la Premier League ?

Selon La Voix Du Nord, l'avenir de Jonathan Clauss pourrait s'écrire en Premier League et plus précisément du côté de Chelsea.





Annoncé sur les tablettes de l'OM depuis plusieurs semaines, Jonathan Clauss pourrait poursuivre sa carrière à l'étranger. En effet, La Voix Du Nord explique que Chelsea aurait passé la vitesse supérieure pour enrôler le Lensois. Thomas Tuchel souhaiterait trouver un remplaçant à l'ancien marseillais César Azpilicueta, et serait prêt à doubler l'Atlético Madrid sur ce dossier.



Les Sang et Or ne seraient pas très gourmands puisqu'un chèque de 10 millions d'euros suffirait, selon le média, pour que l'affaire soit conclue. Si l'OM peut se permettre de payer une telle indemnité, le club ne pourra pas lutter face aux salaires mirobolants de la Premier League.