L'anecdote surprenante de Romao sur son arrivée

Invité de Colinterview, Alaixys Romao s'est remémoré son transfert à l'OM. L'international malien l'a appris... par un journaliste.





Alaixys Romao a passé trois saisons à l'OM. L'ancien milieu défensif a fait une révélation étonnante sur son arrivée : "Quand je signe à Marseille, j'étais à la CAN en Afrique du Sud avec le Togo. C'est le journaliste de L'Equipe, Hervé Penot, qui m'envoie un message pour me dire que quelqu'un va m'appeler de Marseille pour me prendre en janvier. On venait de gagner contre la Tunisie, on s'était qualifiés pour les quarts de finale, je n'étais pas du tout dedans. Quelques heures après, Vincent Labrune m'appelle pour me dire qu'ils avaient trouvé un accord avec Lorient", a-t-il indiqué.



Alaixys Romao a défendu le maillot phocéen à 127 reprises, pour 4 buts et 3 passes décisives.