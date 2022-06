Mercato : l'OM attentif à la situation de Ziyech ?

L'OM suivrait de près la situation d'Hakim Ziyech, ce mercato. La concurrence parait toutefois féroce sur sa piste.





D'après les informations rapportées par 90min, l'OM est attentif au cas d'Hakim Ziyech, qui est poussé vers la sortie à Chelsea. Âgé de 29 ans, l'international marocain (40 sélections, 17 buts) a pris part à 44 rencontres (dont 27 comme titulaire), cette saison, pour 8 buts et 6 passes décisives. Les Blues avaient déboursé 40 millions d'euros pour le recruter, en juillet 2020, et son contrat porte jusqu'en juin 2025.



Un dossier assurément très difficile. Sous réserve que l'information soit fondée, l'OM devra faire face à une terrible concurrence : le Milan AC, l'AS Rome, le FC Séville et... Lyon s'intéresseraient aussi à lui.