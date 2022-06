Payan répond à Thauvin et Tourre

Benoît Payan, maire de Marseille, a réagi aux propos tenus par Jean-Louis Tourre et Florian Thauvin, sur RMC Sport.





Jean-Louis Tourre et Florian Thauvin se sont égarés, vendredi soir, en off, sur RMC Sport. Bien que confidentielle, la conversation a été révélée au grand public et l'ancien joueur phocéen y parlait du contexte marseillais, qui l'aurait poussé à partir. Jean-Louis Tourre qualifiait les Marseillais de "dingos", révélant ses préjugés choquants sur la ville phocéenne et ses habitants. Benoît Payan, le maire de la ville, a réagi : "Bonsoir RMC Sport. Pour info : l'OM est le plus grand club français, Marseille sa plus belle ville et les Marseillais son peuple le plus incroyable. Bonne soirée. #TeamOM", a-t-il publié sur Twitter.



Florian Thauvin a quant à lui présenté ses excuses, samedi, sur le même réseau social. L'ancien joueur de l'OM a estimé avoir commis de ne pas réagir après le qualificatif employé par le journaliste.