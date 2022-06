Mercato : Caleta-Car a pris une décision ?

Duje Caleta-Car pourrait aller au bout de son contrat, à l'OM. Le Croate n'envisagerait pas un transfert, cet été.





Selon les renseignements recueillis par La Provence, Duje Caleta-Car n'a pas pour projet de quitter Marseille, cet été. Le défenseur et sa famille apprécieraient la vie sur le bord de la Méditerranée. Et le joueur aurait plutôt l'intention d'attendre la fin de son contrat, prévue en juin 2023, avant de changer d'air. Il ne devrait donc pas non plus partir pour la Premier League ou la Serie A, cet été. Pour rappel, West Ham et Crystal Palace avaient été associés à son nom, ces dernières semaines.



L'OM avait déboursé 19 millions d'euros pour le recruter, lors de l'été 2018. Le natif de Sibenik a depuis disputé 129 matchs, toutes compétitions confondues, sous la tunique phocéenne.