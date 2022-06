Versini : "Compliqué pour un jeune de s'imposer à l'OM"

Chez nos confrères du Phocéen, Giovani Versini s'est exprimé sur la difficulté, pour un jeune joueur, de s'imposer à l'OM.





Il y a quelques jours, Pablo Longoria a nommé Marco Otero à la tête de la formation pour tenter d'insuffler un vent nouveau. Depuis plusieurs années, les jeunes joueurs ont du mal à s'imposer en équipe première et préfèrent parfois quitter le club pour tenter l'aventure ailleurs.



C'est le cas de Giovani Versini qui a choisi de rejoindre Clermont afin d'y signer son premier contrat professionnel. Dans une interview accordée au Phocéen, il explique son départ : "Bien sûr, c'est toujours un rêve pour un jeune marseillais de signer pro à l'OM. Mais je suis bien conscient qu'il est compliqué pour un jeune de s'y imposer, c'est quand même un club qui joue la Ligue des Champions et je n'ai aucune rancoeur. Je suis déjà très heureux d'avoir fait mon chemin à l'OM. J'ai fait pas mal d'entraînements avec les pros et jouer au côté d'un Dimitri Payet, c'est déjà quelque chose de grand pour moi. Je n'ai pas de regrets."



Après l'arrivée d'un nouveau directeur du centre de formation, l'objectif sera de préparer les jeunes joueurs pour l'équipe première. Ensuite, faut-il encore leur donner une chance en Ligue 1.