Longoria : "La formation doit être l'un des piliers du projet"

Lors de son entretien pour le site officiel de l'OM, Pablo Longoria s'est attardé sur l'importance donnée à la formation avec l'arrivée de Marco Otero.





Avec l'arrivée de Marco Otero à la tête de la formation, Pablo Longoria affiche sa volonté de passer à la vitesse supérieure dans ce domaine. Pour le site officiel de l'OM, le président espagnol est revenu sur l'arrivée de l'ancien valencien : "Marco est un des plus grands spécialistes de la formation en Europe. Il a changé la mentalité sur la formation de tous les clubs dans lesquels il a travaillé. C'est un référent de niveau international, reconnu pour sa méthodologie de travail. Il a également une très grande capacité d'adaptation selon les pays, les clubs ou les joueurs avec lesquels il travaille. À Valence, quand nous avons travaillé ensemble, nous étions d'accord sur la direction que nous voulions donner au projet. Et si j'analyse ce qu'il a fait là-bas entre le moment où il est arrivé et celui où il est parti, c'est l'un des meilleurs boulots réalisés en Europe ces dernières années."



Il a ensuite fixé les objectifs pour les années à venir : "La formation doit être l'un des piliers du projet. La formation, c'est l'identification au club, l'identification à la ville. C'est très important pour notre identité. Le club doit transmettre ses valeurs et sa culture dès les premiers instants. Et la formation, c'est la porte d'entrée des joueurs de l'Olympique de Marseille de demain. C'est une question d'identité et de culture du club."