Mercato : l'OM prêt à tenter Szoboszlai ?

Selon Mundo Deportivo, l'OM s'intéresse Dominik Szoboszlai (21 ans) milieu offensif du RB Leipzig.





Maintenant que l'OM peut véritablement lancer son mercato après avoir eu la réponse de la DNCG, les rumeurs s'intensifient. Celle du jour nous vient de Mundo Deportivo qui affirme que Pablo Longoria aurait coché le nom de Dominik Szoboszlai (21 ans), milieu offensif du RB Leipzig. Le Hongrois a réalisé une très bonne saison avec 6 buts et 8 passes décisives en 30 matchs de Bundesliga la saison dernière).



Selon le média espagnol, les Phocéens seraient (encore une fois) à la lutte avec la Real Sociedad sur ce dossier. On a tout de même du mal à imaginer le club allemand se séparer de sa pépite un an à peine après l'avoir recruté. Et même si c'est le cas, le prix demandé par Leipzig sera sans doute exorbitant. Encore faut-il que cette rumeur soit fondée, difficile à savoir avec les journaux espagnols dernièrement.