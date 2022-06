Mercato : Une porte de sortie pour Strootman ?

L'OM serait en négociation avec le Hellas Vérone pour Kevin Strootman.





Arrivé au club en 2018 pour la somme de 25 millions d'euros et un salaire mirobolant, Kevin Strootman n'a jamais répondu aux attentes et se trouve sur la liste des indésirables depuis plusieurs années. À un an de la fin de son contrat, l'OM cherche toujours à s'en séparer pour réduire sa masse salariale.



À ce titre, les Olympiens pourraient recevoir un petit coup de pouce de leurs homologues du Hellas Verone comme l'indique Fabrizio Romano. En effet, le club italien et son directeur sportif Francesco Marroccu ont montré leur intérêt pour le Néerlandais. Les deux hommes ont déjà travaillé ensemble. Pour l'instant aucune information supplémentaire n'a filtré et on ne sait pas si ces discussions portent sur un transfert sec ou un prêt.