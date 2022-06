Mercato : Sampaoli sur un défenseur lensois ?

Selon les informations de RMC, l'OM aurait un oeil sur le défenseur lensois Facundo Medina (23 ans).





Dans son plan d'attaque pour le mercato, Pablo Longoria a ciblé deux défenseurs centraux pour renforcer l'effectif olympien en vue de la saison prochaine. Avec les départs de William Saliba et Boubacar Kamara, l'OM doit se renforcer à ce poste.



En ce sens, RMC Sport explique que les Olympiens et Jorge Sampaoli s'intéressent au profil de Facundo Medina (23 ans). Les Sang et Or ne sont pas forcément vendeurs et attendraient un chèque de 12 millions d'euros pour lâcher le défenseur argentin. Une somme qui devrait refroidir les ardeurs marseillaises.