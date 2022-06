Mercato : Cinq renforts espérés cet été ?

D'après les informations obtenues par Le Parisien, Pablo Longoria viserait 5 joueurs pour renforcer l'effectif marseillais en vue de la saison prochaine.





Maintenant que la DNCG a donné son feu vert à l'OM pour le recrutement et a enlevé l'encadrement de la masse salariale, Pablo Longoria va enfin pouvoir lancer les grandes manoeuvres. Alors que les pistes se multiplient, certaines n'étant que des bruits de couloir, Le Parisien croit savoir que les Phocéens espèrent cinq renforts pour ce mercato d'été.



En effet, un dirigeant du club, qui a préféré rester anonyme, explique : "Cinq joueurs sont recherchés, hors départ : un troisième gardien, deux défenseurs centraux, un milieu défensif et un avant-centre. Le mercato vient seulement de débuter. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. Il faudra aussi regarder les départs qui pourraient générer de l'argent frais et donc, plus de recrues. Concernant les prêts et transferts secs, rien n'est fixé, tout dépendra des opportunités de marché."