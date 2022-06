Mercato : Un nouveau gardien dans le viseur ?

Alors que les rumeurs d'un départ de Steve Mandanda s'intensifient, l'OM aurait coché le nom de Lorenzo Montipò (26 ans) comme doublure de Pau Lopez.





Toujours dans le flou concernant l'avenir de Steve Mandanda, Pablo Longoria prospecte pour dénicher une possible doublure à Pau Lopez. Annoncé sur les tablettes du Stade Rennais, le natif de Kinshasa pourrait laisser sa place de n°2 (ou n°1 bis) vacante.



En ce sens, l'OM multiplie les pistes et deux noms se détachent pour prendre la succession d'Il Phenomeno : André Ferreira (Paços Ferreira) dont le nom circule depuis quelques jours, et Lorenzo Montipò (Hellas Vérone), qui vient s'ajouter à la short-list selon Numero Diez. Le gardien italien (26 ans) était prêté par Benevento cette saison et a concédé 50 buts en 34 matchs. Pour beaucoup de supporters, le choix idéal serait tout de même de garder Steve Mandanda.