Ravanelli : "Beaucoup de très bons souvenirs ici"

Dans un entretien accordé au site officiel du club, Fabrizio Ravanelli s'est remémoré son passage à Marseille.





Arrivé à Marseille en provenance de Middlesbrough en 1997, Fabrizio Ravanelli a marqué de son empreinte son passage sur la Canebière et notamment lors de sa première saison où il a inscrit 9 buts en 21 matchs.



Interviewé sur le site officiel de l'OM, " Penna Bianca " a évoqué ses meilleurs souvenirs sous le maillot olympien : "Il y a beaucoup de très bons souvenirs ici. Je me souviens de la première fois où je suis rentré sur la pelouse du Vélodrome, à domicile contre Metz. Les virages avaient fait une banderole : ‘Fabrizio, tu es le soleil de Marseille' avec le drapeau de l'Italie et ça m'a beaucoup touché. Je pourrais également citer mon but contre le PSG ou Monaco."



A contrario, il a encore en travers de la gorge la perte du championnat au détriment des Girondins de Bordeaux en 1999 (que le PSG avait laissé gagner lors de la 38e journée) pour un petit point : "Mon pire souvenir, c'est ce match qu'on gagne à Nantes 1-0 avec un but de Robert Pirès. On avait certes décroché la victoire, mais on avait perdu le championnat qu'on méritait de remporter. La finale perdue de la Coupe UEFA, où je n'ai pas pris part, était également difficile à encaisser. J'aurais aimé la jouer avec l'équipe au complet."