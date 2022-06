Mercato : Luis Henrique pas tenté par le Torino ?

Alors que les dirigeants marseillais et turinois sont parvenus à un accord pour Luis Henrique, son clan privilégierait d'autres options.





Hier, on apprenait que l'OM et le Torino avaient trouvé un accord total concernant le prêt de Luis Henrique. L'opération prévoit un prêt avec une option d'achat fixée à 6 millions d'euros. Il ne manque que l'accord du joueur pour finaliser l'opération.



Oui, mais voilà, selon nos confrères de Footmercato, les représentants du Brésilien ne mettraient pas forcément le Torino en tête de liste. En effet, d'après le média, si le clan Henrique souhaite bel et bien trouver une porte de sortie dès cet été, ils privilégieraient davantage l'Espagne ou les Pays-Bas où l'ancien de Botafogo aurait des touches. La situation devrait se débloquer dans les jours à venir.