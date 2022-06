Mercato : Aké prêté par la Juventus ?

Marley Aké pourrait quitter la Juventus de Turin, ce mercato. Le joueur formé à l'OM pourrait être prêté : plusieurs clubs lui auraient fait part de leur intérêt.





D'après les éléments recueillis par Foot Mercato, Marley Aké a demandé à partir, cet été, afin de bénéficier de plus de temps de jeu. Ses dirigeants pourraient valider l'idée d'un prêt et plusieurs courtisans se seraient manifestés : ce serait notamment le cas d'Angers, Clermont, Anderlecht, Bruges et Salernitana. Autant dire que l'ancien Phocéen aura l'embarras du choix. Il privilégierait un retour en France, voire une expérience en Belgique.



Le natif de Béziers a pris part à 4 matchs de Serie A, cette saison. Il a marqué 5 buts et donné 4 passes décisives en 25 apparitions en Serie C. Son contrat avec les Turinois porte jusqu'en juin 2025.