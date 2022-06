Mercato : l'OM prêt à une folie pour Saliba ?

L'OM envisagerait de s'attacher les services définitifs de William Saliba. Des discussions pourraient être entamées avec Arsenal à son sujet.





Si l'on en croit les éléments publiés par nos confrères de Foot Mercato, l'OM s'est mis en tête de conserver William Saliba, ce mercato. Les dirigeants olympiens souhaiteraient obtenir son transfert définitif et se seraient rapprochés d'Arsenal pour en discuter. L'opération s'annonce difficile, alors que le joueur est sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2024 et que son tarif pourrait être supérieur à 30 millions d'euros.



Jorge Sampaoli considèrerait notamment que garder William Saliba constitue l'une des priorités. On peut supposer que sa signature définitive est liée à de possibles départs, cet été. À moins que Frank McCourt n'ait tout simplement décidé de remettre la main à la poche (au contraire de ce qu'ont annoncé plusieurs médias)...



Cette saison, William Saliba a pris part à 52 matchs avec l'OM et connu ses 5 premières sélections avec l'équipe de France. Arsenal avait déboursé 30 millions d'euros pour le recruter, en 2019, mais ne l'a jamais fait jouer : à Marseille, on ne va pas s'en plaindre...