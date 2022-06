DNCG : tous les feux sont au vert pour l'OM !

La DNCG a validé les comptes de l'OM. Pablo Longoria va pouvoir lâcher les chevaux et régaler les supporters.





Selon les renseignements obtenus par RMC Sport, la DNCG a donné son aval à l'OM, concernant le mercato. Le club phocéen ne subira pas d'encadrement de la masse salariale, cet été. Le média précise que les dirigeants ont pris le temps, car ils ont voulu démontrer qu'ils étaient entrés "dans un cercle vertueux" et qu'ils visaient "l'équilibre pour la saison prochaine". Ainsi le recrutement sera ambitieux, mais sans surenchère. Le club va d'ailleurs devoir vendre quelques joueurs et se séparer de quelques gros salaires, cet été.



Une très bonne nouvelle pour l'OM, qui va pouvoir travailler librement pour bâtir l'effectif le plus solide possible en vue des échéances 2022-2023. Sachant bien sûr qu'une participation à la Ligue des Champions est toujours compliquée à gérer. Allez Pablo, c'est à toi !