Boudjellal : "Le rachat ? Pas une belle histoire"

Interrogé par Var Matin, Mourad Boudjellal s'est exprimé sur la tentative de rachat par Mohamed Ajroudi en 2020.





À l'été 2020, des rumeurs concernant un possible rachat de l'OM faisaient surface. À l'origine de ce projet, deux hommes : Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi ont tenté de convaincre Frank McCourt, qui avait refusé de vendre.



Plusieurs mois après, l'ancien président du RC Toulon est revenu sur cet épisode dans un entretien accordé à Var Matin. Il en veut en son ancien acolyte et fait son mea-culpa : " Le rachat de l'OM ? Ça, ça n'a pas été une belle histoire. Ajroudi, c'était un brouteur. Il m'a un peu roulé. J'aurais dû me méfier un peu plus. C'est ma faute. J'ai été berné, voilà. La vérité, c'est qu'Ajroudi voulait racheter l'OM en se servant de moi pour faire un aller-retour. Il pensait que j'allais faciliter la vente, mais il ne voulait pas mettre l'argent. Il voulait récupérer et vendre le club en faisant une grosse marge, il n'était là que pour ça. Ça devait durer vingt-quatre heures. À la limite, il avait vendu avant de le racheter. Bien sûr que je lui en veux. Je respecte trop l'OM et les Marseillais pour ça. En tout cas, je ne pensais pas avoir cette image à Marseille, ça m'a beaucoup amusé. Je dois avoir un caractère que les gens connaissent bien."