Mercato : Nice prend le meilleur pour Bouanani

Ciblé par l'OM, Badredine Bouanani devrait rejoindre l'OGC Nice, ce mercato. Son contrat avec le LOSC se termine cette fin de saison.





L'OM avait une occasion de se rattraper du mauvais coup fait par les Lillois dans le dossier d'Isaac Lihadji. L'OGCN s'est toutefois montré plus persuasif et, selon L'Équipe, Badredine Bouanani devrait y signer son premier contrat professionnel dans les prochains jours. Monaco a aussi tenté de convaincre l'ailier de rejoindre ses rangs : sans plus de succès donc. À noter que le joueur a été retenu par le Guardian parmi les 60 éléments les plus prometteurs de la génération 2004.



International U18 français (7 sélections, 2 buts), Badredine Bouanani n'a pour l'instant pas fait d'apparition en Ligue 1.