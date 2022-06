Mercato : Justin Kluivert, une alternative à Bryan Gil ?

L'OM aurait eu des discussions avec l'AS Rome concernant Justin Kluivert. Le Néerlandais constituerait une alternative à la piste Bryan Gil.





D'après Fabrizio Di Marzio, l'OM a discuté avec la Roma concernant Justin Kluivert. Le Néerlandais serait envisagé comme une alternative au dossier de Bryan Gil, qui est jugé compliqué. Le fils de Patrick Kluivert était prêté à Nice, cette saison, où il s'est montré un peu irrégulier, en particulier en raison des blessures. Il a inscrit 6 buts et donné 6 passes décisives en 31 apparitions, dont 27 en tant que titulaire. Les Aiglons n'ont pas activé leur option d'achat, fixée à 14 millions d'euros.



Bryan Gil est quant à lui sous contrat avec Tottenham, mais dispose d'un bon de sortie, cet été. Les Spurs avaient misé 25 millions d'euros pour le recruter, en 2021.





Olympique Marseille had direct conversations with AS Roma for Justin Kluivert as potential target, as per @DiMarzio. He's in the list alongside Bryan Gil. ⚪️🔵 #TeamOM



Bryan Gil potential deal, still considered not easy. Kluivert is one of the options. #OM