Zidane répond sur le PSG

Zinedine Zidane confirme qu'il n'exclut pas de rejoindre le banc du PSG. Le technicien considère avoir peu de choix pour la suite de sa carrière.





Zinedine Zidane a donné des indications sur son avenir, dans les colonnes de L'Équipe. Le Marseillais n'exclut pas de prendre les rênes de l'équipe première du PSG, dans un avenir plus ou moins lointain : "Il ne faut jamais dire jamais. Surtout lorsque vous êtes entraîneur aujourd'hui. Quand j'étais joueur, j'avais le choix, presque tous les clubs. Entraîneur, il n'y a pas cinquante clubs où je peux aller. Il y a deux ou trois possibilités. C'est la réalité actuelle. Coach, on a beaucoup moins le choix que joueur. Si je repars dans un club, c'est pour gagner. Je le dis en toute modestie. C'est pour cela que je ne peux pas aller n'importe où", a-t-il expliqué au journal.





"Je comprends l'anglais, mais je ne le maîtrise pas totalement"

Car le natif de Marseille ne s'imagine pas en Premier League : "Il y a la langue par exemple. Certaines conditions rendent les choses plus difficiles... Quand on me dit : 'Tu veux aller à Manchester ?' Je comprends l'anglais, mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu'il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais, moi, je fonctionne autrement. Pour gagner, plein d'éléments entrent en jeu. C'est un contexte global. Moi, je sais ce dont j'ai besoin pour gagner." Il souhaite en revanche devenir sélectionneur des Bleus : "J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France."



La rumeur de l'accord de Zidane avec le PSG a provoqué un petit séisme à Marseille, il y a quelques semaines. En tant que Marseillais le plus célèbre, un tel choix sera difficilement accepté...