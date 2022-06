Mercato : la vérité sur la piste Pjanic...

Fabrizio Romano a démenti tout intérêt de l'OM pour Miralem Pjanic. Le Bosnien ne rejoindra pas l'OM, ce mercato, selon le journaliste italien.





Sur Twitter, Fabrizio Romano s'est exprimé sur la rumeur de l'intérêt de l'OM pour Miralem Pjanic. Le journaliste italien l'a démentie : "Il n'y a actuellement aucune discussion entre Marseille et Barcelone pour Miralem Pjanic, en dépit des rumeurs. Il n'est pas une cible pour l'OM. Le board de l'OM travaille maintenant à la proposition de prêt du Torino pour Luis Henrique, et attend encore la décision finale du joueur", a-t-il écrit.



Le salaire du joueur est bien sûr trop important pour les finances du club olympien. Il atteindrait 7,5 millions d'euros nets par an. Et s'il est poussé vers la sortie par le Barça, le joueur n'entend pas le sacrifier, alors que son contrat court jusqu'en juin 2024.