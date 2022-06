Inquiet du manque d'ambitions, Sampaoli menace de partir ?

Jorge Sampaoli n'aurait pas obtenu les garanties qu'il attendait de Frank McCourt pour la saison prochaine. L'Argentin envisagerait de quitter l'OM.





Selon les renseignements obtenus par As, la décision de Frank McCourt de ne pas remettre la main à la poche pourrait générer le départ de Jorge Sampaoli. Le technicien aurait effectivement demandé des garanties sur la compétitivité de l'OM, la saison prochaine. Et il ne les aurait pas obtenues. Le quotidien espagnol croit savoir que l'Argentin pourrait quitter Marseille, cet été. Et peut-être en cas de décision défavorable de la DNCG. Le natif de Casilda partirait donc après 66 rencontres passées sur le banc marseillais, ou 36 succès, 16 matchs nuls et 14 défaites.



Une information à prendre avec des pincettes, tant le timing parait tarif pour une telle décision. La presse espagnole n'est pas réputée pour sa fiabilité en période de mercato et Pablo Longoria, qui est à Milan et qui vient à peine de recruter Javier Ribalta, ne semble pas inquiet outre mesure...