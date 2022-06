Mercato : les discussions concerneraient aussi trois joueurs romains

Les présences de Pablo Longoria et Javier Ribalta à Milan ne seraient pas seulement liées à Luis Henrique. Les négociations concerneraient aussi Amadou Diawara, Jordan Veretout et Justin Kluivert, les joueurs de l'AS Rome.





D'après le journaliste Gianluigi Longari, la présence de la délégation de l'OM à Milan n'est pas liée au seul dossier de Luis Henrique. Les dirigeants marseillais négocieraient également les possibles transferts (ou prêts) d'Amadou Diawara, Jordan Veretout et Justin Kluivert (dont l'option d'achat n'a pas été levée par Nice). Après Pau Lopez et Cengiz Under, le club phocéen pourrait donc recruter à nouveau des joueurs romains, cet été.



A noter que beaucoup d'autres joueurs évoluant en Serie A ont été rapprochés de l'OM, ces dernières semaines. Cela a en particulier été le cas de Dries Mertens (Naples), Alexis Sanchez (Inter Milan), ou encore Luis Muriel (Atalanta).