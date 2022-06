Mercato : Longoria et Ribalta aperçus à Milan

Pablo Longoria et Javier Ribalta ont rencontré les dirigeants du Torino, ce mercredi, à Milan. Il pourrait être question de Luis Henrique...





Andrea Losapio a posté une vidéo montrant Pablo Longoria et Javier Ribalta sortir d'une réunion avec Davide Vagnati, le directeur technique du Torino, à Milan. Il semblerait que les deux dirigeants phocéens travaillent fort sur le dossier de Luis Henrique. Le Brésilien était en effet annoncé sur les tablettes du club turinois, ces derniers jours. Aucune information n'a pour l'instant filtré concernant un éventuel prêt ou transfert.



Les deux hommes forts du mercato (avec David Friio) paraissent avoir plusieurs dossiers en Italie. Les noms de Luis Muriel, Jordan Veretout ou Justin Kluivert n'ont notamment cessé d'être cités, depuis le début du mercato.





meeting between #Torino e #OM in Milan. Possible talks about #LuisHenrique 🇧🇷



