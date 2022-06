Luis Henrique a assisté à un match de Botafogo

En vacances au Brésil, Luis Henrique a assisté au succès de Botafogo contre Sao Paulo (1-0).





Pas sûr de rester à l'OM, cet été, Luis Henrique passe actuellement ses congés au Brésil. Le milieu offensif a profité de son séjour dans le pays pour assister à une rencontre entre Botafogo et Sao Paulo. L'O Glorioso s'est imposé sur la plus petite des marges, grâce à un but de Kayque (61e). Il pointe ainsi à la 7e position du classement de Serie A brésilienne.



Luis Henrique aurait notamment des touches en Italie, ce mercato. Son nom a été associé à la Lazio de Rome et au Torino, ces dernières semaines.