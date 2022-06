Galtier au PSG, Rothen valide

Jérôme Rothen s'insurgeait de voir Zinedine Zidane se diriger vers le banc du PSG. Il valide en revanche la possible signature de Christophe Galtier.





Sur RMC Sport, Jérôme Rothen a donné son sentiment sur la possible venue de Christophe Galtier au PSG. Le consultant valide : "Il y a le sportif et moi je n'ai pas envie de rentrer dans le délit de sale gueule contre Christophe Galtier en jugeant ses compétences. Là moi j'en ai entendu des choses sur Christophe ces derniers temps. Tout ça parce que l'on parle du Paris Saint-Germain, Christophe est devenu un petit entraîneur pas capable de gérer des stars, pas capable de gérer un vestiaire fort, pas capable d'assumer des ambitions très élevées. Là on touche les étoiles au Paris Saint-Germain parce qu'en effet ils veulent gagner la Ligue des champions, la plus belle des compétitions. C'est un club qui représente beaucoup d'ambition, cela représente aussi beaucoup de travail. Et moi je pense très honnêtement que l'entraîneur qu'est Christophe Galtier est totalement capable de relever ce challenge-là", a-t-il lâché sur l'antenne de la radio.



L'accord serait proche entre le PSG et Nice, concernant le technicien marseillais. Christophe Galtier n'a apparemment aucun souci avec l'idée de porter l'écusson du club parisien. Daniel Riolo a quant à lui précisé que la rumeur Christophe Galtier faisait beaucoup rire Neymar.