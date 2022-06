Mercato : André Ferreira dans le viseur de l'OM ?

André Ferreira figurerait sur la short-list de l'OM pour le poste de gardien de but. Il évolue au FC Paços de Ferreira.





Selon A Bola, l'OM est dans la course pour s'attacher les services d'André Ferreira, ce mercato. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le joueur a réalisé des prestations spectaculaires, ces derniers mois. Son transfert pourrait aboutir pour un million d'euros. On peut supposer que sa venue serait destinée à compenser le départ de Simon Ngapandouetnbu, qui pourrait être prêté en Ligue 2 dans les prochaines semaines.



Cette saison, le natif de Vila Nova Gaia a pris part à 37 rencontres, pour 46 buts encaissés et 12 clean sheets. Il a notamment été formé au Benfica.