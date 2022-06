Destination exotique pour Garcia

Rudi Garcia entraînera Al Nassr, ces prochains mois. L'ancien coach de l'OM a validé l'idée d'une mission en Arabie Saoudite.





Après deux expériences qui se sont mal terminées, Rudi Garcia n'a pas retrouvé l'emploi qu'il attendait en Europe. Le technicien a finalement dit oui à Al Nassr, affirme le journaliste César Luis Merlo. L'ancien Phocéen y prendra la succession de Miguel Angel Russo, dont le contrat n'a pas été renouvelé.



Pour rappel, Rudi Garcia a pris place sur le banc de l'OM entre 2016 et 2019, pour un total de 142 matchs (69 victoires, 31 matchs nuls et 42 défaites). L'utilisation qu'il a faite des investissements de Frank McCourt, avec Jacques-Henri Eyraud et quelques autres, reste en travers de la gorge de nombreux supporters. Rudi Garcia a ensuite coaché Lyon, ce qui a agrandi la rupture avec les Phocéens.



Le nom de Rudi Garcia avait été cité à Manchester United, il y a quelques mois.