Di Meco : "Ne pas revivre l'humiliation en Ligue des Champions"

Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a estimé que l'OM devait passer un cap en termes de recrutement pour bien figurer en Ligue des Champions.





Après avoir rempli sa mission en championnat, l'OM devra désormais bien figurer en Ligue des Champions et éviter une campagne désastreuse comme ce fût le cas lors de leur dernière participation en C1 lors de la saison 2020-2021.



Pour Eric Di Meco, seul un très bon recrutement pourra permettre à l'OM de bien figurer en Ligue des Champions, comme il l'expliquait dans le Moscato Show : "L'OM est entré dans le dur depuis la qualification en Ligue des champions. Il y a une nouvelle saison à préparer avec un niveau d'exigence important, avec des joueurs qui ne seront pas là. Il va falloir recruter malin, mais avec davantage d'exigence de niveau. Le gros problème dans ce club, c'est que pour tous les entraîneurs qui sont passés à l'OM sur la dernière décennie, l'année la plus difficile a été la seconde. Il y a eu une dernière présence en Ligue des champions qui a été un long chemin de croix, pour les supporters, les joueurs, les commentateurs. Personne ne veut revivre cette humiliation en Ligue des champions. Cela avait été une longue humiliation. Même avec un budget qui n'est pas celui des grands clubs, tu as le droit de sortir de la poule, d'avoir de bonnes idées sur le recrutement. Je le répète, il faut passer un cran au-dessus au niveau du recrutement. On l'oublie car l'OM a terminé deuxième, mais il n'y a pas eu que des réussites dans le recrutement. De la Fuente, on ne sait plus où il est. Il y a eu aussi des échecs. L'exigence va être supérieure cette saison. Cela va être compliqué."



Pour l'instant, Pablo Longoria et l'OM sont suspendus à la décision de la DNCG.