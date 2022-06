Mercato : Harit bientôt de retour ?

Selon Mohamed-Toubache Ter, Pablo Longoria souhaite faire revenir Amine Harit rapidement à Marseille.





Après une première partie de saison où il a rarement foulé la pelouse du Stade Vélodrome, Amine Harit a su gagner sa place et devenir un joueur important pour Jorge Sampaoli. Dans un profil de dynamiteur dont l'OM a cruellement manqué par le passé, le Marocain a finalement su se rendre important avec 5 buts et 4 passes décisives en seulement 18 titularisations.



Il y a quelques semaines Bild annonçait que le joueur, sous contrat avec Schalke 04 jusqu'en 2024, était assez loin de la Canabière puisque le club allemand réclamait pas moins de 10 millions d'euros pour lâcher l'ex-Nantais alors que l'OM souhaitait un nouveau prêt. Mais selon les informations dont dispose Mohamed-Toubache Ter, Pablo Longoria ne lâche pas l'affaire et aimerait faire revenir Harit et même boucler sa signature dans la première quinzaine du mois de juillet.



Lequel des deux clubs acceptera de faire des concessions ? On fait confiance au président espagnol pour négocier un deal en faveur de l'OM. La volonté du joueur de rester à Marseille pourrait faire la différence. En fin de saison, le Marocain avait déclaré se sentir bien à l'OM et vouloir disputer la Ligue des Champions.