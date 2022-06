Mercato : l'OM concurrencé par du lourd pour Clauss

Jonathan Clauss est une cible de l'OM depuis de nombreuses semaines. Le Lensois sort d'une saison pleine (40 matchs, 5 buts, 11 passes décisives), qui l'a amenée en Équipe de France.





Selon La Voix du Nord, le nouveau statut international du piston droit aurait attisé l'intérêt de deux grands clubs européens : l'Atlético Madrid et Chelsea. Âgé de 29 ans, Jonathan Clauss est à un tournant de sa carrière alors que son contrat avec Lens se termine en juin 2023 : un départ est acquis cet été, reste à choisir le bon club.



L'OM offre à Jonathan Clauss une probable place de titulaire dans un club jouant la Ligue des Champions, alors que la concurrence au poste s'annonce plus fournie chez les Colchoneros (Sime Vrsaljko) comme chez les Blues (Reece James, César Azpilicueta). Désirant participer à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Jonathan Clauss pourrait choisir son prochain club en fonction de son potentiel temps de jeu. L'OM, dans ce cas, pourrait avoir un avantage, puisque Pol Lirola a déçu cette saison et Valentin Rongier est avant tout un milieu. En signant à Marseille, le néo-Bleu aurait un boulevard à droite.