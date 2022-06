Mercato : un ancien Marseillais pour remplacer Busquets ?

Aujourd'hui à Sassuolo, Maxime Lopez s'épanouit dans le club italien, au point de susciter l'intérêt de formations majeures.





D'après Fichajes, le coach du FC Barcelone, Xavi Hernandez, aurait établi une liste de trois noms, pour remplacer Sergio Busquets. Le milieu de terrain commence en effet à se faire vieux (33 ans), et la question de sa succession se pose du côté du club catalan.



Parmi les pistes envisagées, le Minot Maxime Lopez est en bonne place. Taulier de Sassuolo cette saison (37 rencontres, 2 buts, 2 passes décisives), le Français de 24 ans aurait tapé dans l'oeil de Xavi, tout comme Ruben Neves (Wolverhampton) et Martin Zubimendi (Real Sociedad). D'après le site spécialisé Transfermarkt, Maxime Lopez a une valeur marchande de 15 millions d'euros et est le moins cher parmi tous les joueurs cités.