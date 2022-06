Mercato : l'OM se positionne sur un latéral suisse

Alors que Pol Lirola a déçu cette saison, l'OM chercherait à recruter un nouveau spécialiste du poste, pour se débarrasser de l'Espagnol.





D'après les informations relayées sur Twitter par le journaliste Fabrice Hawkins, Marseille penserait à Kevin Mbabu pour son couloir droit. Le Suisse de 27 ans évolue en Bundesliga, à Wolfsbourg, avec qui il est sous contrat pour encore une saison (juin 2023). Le site spécialisé Transfermarkt évalue l'international suisse (22 sélections) à 9 millions d'euros. Le droitier sort d'une saison correcte à Wolfsbourg, mais avec quelques passages sur le banc (24 matchs de Bundesliga).



Latéral droit, Kevin Mbabu est polyvalent et peut également jouer en défense centrale, comme un peu plus haut, en piston droit. De son côté, Pol Lirola (24 ans), décevant (51 matchs, 28 titularisations, 1 but, 2 passes décisives), ne sera pas retenu en cas d'offre, cet été.