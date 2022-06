Mercato : suivi par l'OM, Mertens "espère rester à Naples"

Dries Mertens sera sans contrat à la fin du mois de juin et son avenir n'est toujours pas déterminé.





D'après Il Mattino, l'OM est toujours dans la course pour la signature de l'international belge (105 sélections, 21 buts) Dries Mertens. L'attaquant de 35 ans, auteur d'une saison correcte (37 rencontres, 13 buts, 2 passes décisives), envisage lui de prolonger l'aventure avec Naples, démarrée en 2013.



Pour HLN Sport, Dries Mertens a en effet confié son ambition : "Ce que je vais faire pour mon avenir ? J'espère le savoir bientôt. J'espère rester à Naples, mais évidemment je ne dirai rien d'autre, je n'ai pas eu d'offres, on verra dans les prochains jours."



Le Belge serait très gourmand pour prolonger, en demandant un salaire de 8 millions d'euros bruts annuels, et Naples ne voudrait pas accéder à ses demandes. L'OM pourrait donc tirer son épingle du jeu, mais ne devrait pas non plus offrir le salaire réclamé par l'attaquant. Si l'affaire se conclut, ce qui n'est pas la tendance, Dries Mertens devra accepter de toucher de biens moindres émoluments à Marseille.