Mercato : le clan Sanchez révèle que l'OM est une option

Le Chilien Alexis Sanchez pourrait quitter son club, l'Inter, cet été. Mais une arrivée à Marseille est très hypothétique.





Interrogé par le média chilien La Tercera, un proche de l'ancien joueur de l'Udinese, d'Arsenal et de Manchester United a fait une révélation sur l'avenir de ce dernier : "Marseille est une des options que le joueur a sur la table, mais d'autres l'attirent davantage, comme le FC Barcelone. Après le 30 juin, il prendra une décision pour son avenir."



En fin de contrat en juin 2023, Alexis Sanchez ne devrait pas être retenu par l'Inter, qui travaille sur plusieurs pistes offensives (Paulo Dybala, Romelu Lukaku), lesquels devraient pousser l'ancien ailier du Barça sur le banc. Cette saison, l'international chilien a joué (39 rencontres), mais plutôt en tant que remplaçant (10 titularisations seulement). La saison prochaine devrait être plus compliquée encore pour Alexis Sanchez.



Son salaire, important (autour de 6 millions annuels), reste cela dit un gros frein à son arrivée à l'OM, d'autant plus si un cador européen comme le FC Barcelone lui fait une proposition.