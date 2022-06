Mercato : le prix de Fofana revu à la hausse

Le RC Lens attendrait désormais entre 35 et 40 millions d'euros pour laisser partir Seko Fofana. Son tarif ne parait pas dans les cordes de l'OM.





Selon les informations obtenues par Foot Mercato, le RC Lens a fixé le tarif du transfert de Seko Fofana dans une fourchette de 35 à 40 millions d'euros. Un montant important qui ne devrait pas refroidir certains de ses courtisans tels que le PSG et Newcastle. Il devrait en revanche être beaucoup plus difficile à assumer pour l'OM, qui parait suivre d'autres pistes pour renforcer son entrejeu.



Pour rappel, la DNCG n'a toujours pas autorisé le club phocéen à recruter librement. Pablo Longoria et les autres dirigeants olympiens ne peuvent pour l'instant pas procéder à la moindre dépense.